Центральный банк обсудит сегодня вопрос о повышении ключевой ставки
Как напоминает Газета.ру, интригу создала глава Банка Эльвира Набиуллина. В начале сентября она заявила о том, что появились факторы в пользу повышения ставки. В частности, инфляция возвращается к 4 процентам чуть быстрее, чем прогнозировали. Помощник президента Андрей Белоусов на днях сказал, что повышение ставки будет крайне нежелательно, так как затормозит инвестиционную активность и экономический рост.
Комментарии4
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rampa 14 сентября 2018 | 09:21
что-то я не замечаю понижения цен. Как выросли за лето на 7-10% так и остаются
tvitov66 14 сентября 2018 | 09:27
rampa: голодные лучше сплачиваются в стайки вокруг вожака ... или вокруг телевизеров
ansata 14 сентября 2018 | 09:27
Как можно затормозить то, чего нет?
cedegrinn 14 сентября 2018 | 09:49
Инфляция 4%???
А под какие проценты банки дают кредиты?
Заврались окончательно.