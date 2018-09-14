Центральный банк обсудит сегодня вопрос о повышении ключевой ставки

Как напоминает Газета.ру, интригу создала глава Банка Эльвира Набиуллина. В начале сентября она заявила о том, что появились факторы в пользу повышения ставки. В частности, инфляция возвращается к 4 процентам чуть быстрее, чем прогнозировали. Помощник президента Андрей Белоусов на днях сказал, что повышение ставки будет крайне нежелательно, так как затормозит инвестиционную активность и экономический рост.