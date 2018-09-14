Апелляционный суд Англии должен сегодня вынести решение по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов
Сообщается, что стороны будут уведомлены об итоге заседания письменно.
Весной минувшего года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве долг по еврооблигациям в полном объёме. Украина подала апелляцию. В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами украинских адвокатов, то суд нижней инстанции будет вынужден вернуться к рассмотрению дела.
Комментарии4
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kottigr1 14 сентября 2018 | 09:17
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение взятых на себя обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение взятых обязательств. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 09:28
Тем временем мвф поставил украину в интересную позицию и куражится.
vezdehod 14 сентября 2018 | 09:39
parasuk_:
Тем временем мвф поставил украину в интересную позицию и куражится.
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В интересной позиции стоит Россия. но - продолжает дёргаться. Пока живой Янукович - Украине бояться нечего.
parasuk_ 14 сентября 2018 | 09:52
vezdehod: Теперь мозгожопые украинцы будут покупать "дешевый" украинский газ по европейским ценам, ибо такова воля мвф. И ведь не вспомнят, что им обещали прямо противоположное когда они скакали на майдане