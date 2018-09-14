Родственники Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление...

Родственники участника Pussy Riot и издателя «Медиа-зоны» Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление. Речь идёт о лекарственных препаратах, которые долго выводятся из организма. Об этом сообщила изданию «Медуза» девушка Верзилова Вероника Никульшина. По её словам, УЗИ и компьютерная томография не показали никаких сосудистых изменений.

Ранее Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что Верзилов находится в прединсультном состоянии, и что анализ крови не выявил никаких препаратов кроме тех, что ему давали врачи.

Намеренное отравление Петра Верзилова властями вполне возможно. Такое мнение высказал каналу Deutsche Welle представитель «Открытой России» Александр Соловьев.