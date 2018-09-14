Родственники Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление
Родственники участника Pussy Riot и издателя «Медиа-зоны» Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление. Речь идёт о лекарственных препаратах, которые долго выводятся из организма. Об этом сообщила изданию «Медуза» девушка Верзилова Вероника Никульшина. По её словам, УЗИ и компьютерная томография не показали никаких сосудистых изменений.
Ранее Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что Верзилов находится в прединсультном состоянии, и что анализ крови не выявил никаких препаратов кроме тех, что ему давали врачи.
Намеренное отравление Петра Верзилова властями вполне возможно. Такое мнение высказал каналу Deutsche Welle представитель «Открытой России» Александр Соловьев.
Комментарии7
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posta2006 14 сентября 2018 | 09:09
Да, похоже ... Наши силовики совсем распоясались. Это до добра не доведет ...
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 09:15
Родственники Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление...
Травили тем же ядом, что и Владимира Кара-Мурзу мл.?
rus 14 сентября 2018 | 09:21
rpmcmurphy: ...Травили тем же ядом, что и Владимира Кара-Мурзу мл.?
А чем еще тараканов травить, как не дихлофосом?
ext_lev_ev 14 сентября 2018 | 09:24
Лично я уверен - либо передоз, либо что-то глубоко личное. Напр, связанное с его новой красоткой, заменившей Толоконникову.
Подозревать СС в такой мелочи, как Верзилов, воистину смешно, господа
borschevik_71 14 сентября 2018 | 09:27
ext_lev_ev: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
permsky_valenok 14 сентября 2018 | 09:20
Санкционного сыра поел?
mr_samgin 14 сентября 2018 | 09:23
От боярышника?