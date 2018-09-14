Спецслужбы США проверяют безопасность бывших агентов из России после отравления в Солсбери
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в американской контрразведке.
В штатах не исключают, что некоторые из прежних агентов, работавших в России на ЦРУ могли быть выслежены российскими спецслужбами. После инцидента в Солсбери американцы организовали проверку мер по обеспечению безопасности перебежчиков из Москвы. Вполне возможно, что ряд бывших информаторов, переехавших в Америку по программе защиты агентов, уже выслежены. В ЦРУ анализируют, насколько легко установить местонахождение таких лиц путем анализа активности в соцсетях и изучения контактов родственников. Один из собеседников NYT в штаб-квартире ФБР рассказал, что и там, после отравлений в Солсбери, обеспокоены потенциальной угрозой. Хотя в то, что России хватит наглости воплотить в жизнь идею ликвидации бывших агентов на американской территории, в бюро верят с трудом. Однако, история с российским вмешательством в выборы, заставляет анализировать все сценарии. По словам собеседника газеты в ЦРУ на данном этапе составлен список всех бывших российских информаторов, проживающих в Америке. Речь может идти о сотне человек.
В Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин, работавший в разведке, испытывает глубокую антипатию к бывшим агентам, которые помогают западным странам.
Комментарии17
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xoxlodupa 14 сентября 2018 | 09:03
В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня – сотрудники из ГРУ
Идут с неприметными флагами
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами, ремень поправляя тугой
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»
Простые, брутальные парни, им похер жара и метель .
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок
Несут эти грозные парни кошмар, что зовут «Новичок»
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка Что б не было глупых вопросов
Настигнет ужасная кара
Любого, кто предал страну
Не важно, в Париже иль Солсбери - ты первым затеял войну
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде
А парни запрыгнут на поезд и вечером в Караганде
Артем, 7 «А» класс, школа 19, г. Красногорска
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 09:12
Спецслужбы США проверяют безопасность бывших агентов из России после отравления в Солсбери...
Проснулись? Здрасти, уже полгода как Скрипалей траванули.
johnbmw Евгений Большаков 14 сентября 2018 | 09:03
После вчерашнего "интервью":
Просто СТРАШНО за наши спецслужбы, если там много подобных ДЕБИЛОВ служит ...
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 09:08
johnbmw: Удел хомячка-неудачника - БОЯТЬСЯ...
drgonish 14 сентября 2018 | 09:30
johnbmw:
СТРАШНО за страну, в которой есть такие ДЕБИЛЫ, которые уверовали в адекватность подобных обвинений в адрес России и агентов Хайли и Лайкли в частности.
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 09:03
Может, нацдилер продолжает работать в разведке, а высший пост занял в рамках легенды?
johnbmw Евгений Большаков 14 сентября 2018 | 09:06
mikhail_spb_: ну то, что он до сих пор там ГЛАВНЫЙ сомнений НИКАКИХ ...
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 09:11
Они в ответе за тех, кого приручили! Так что пусть работают.
lager23 14 сентября 2018 | 09:11
Вова открыл ящик пандоры и думает его это не коснётся, а зря!
neyexo 14 сентября 2018 | 09:17
Смогут ли?
Будут копаться в данных и видеозаписях, надо кучу новых сотрудников
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 09:23
neyexo: Смогут ли?
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Это дело десятое! Пусть хоть делом займутся, глядишь и найдут тех кто Скрипалей траванул...
ugas 14 сентября 2018 | 09:21
По воспоминаниям бывших однокурсников Путина никогда этот троечник во внешней разведке не работал.
str12345 14 сентября 2018 | 09:47
ugas: он же вроде кгбшник. А там кроме внешней разведки есть куча управлений.
permsky_valenok 14 сентября 2018 | 09:23
Запретят ли к продаже зонтики и ледорубы?
condor00 14 сентября 2018 | 09:30
Если эти хорошо всё взвесят - готовьтесь принять ещё двоих.
nikvol 14 сентября 2018 | 09:36
В Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин, работавший в разведке, испытывает глубокую антипатию к бывшим агентам, которые помогают западным странам
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Нет, блин, он предателей просто обожает.
nersesov 14 сентября 2018 | 09:39
nikvol: примерно как американцы Сноудена