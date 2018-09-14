Спецслужбы США проверяют безопасность бывших агентов из России после отравления в Солсбери...

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в американской контрразведке.

В штатах не исключают, что некоторые из прежних агентов, работавших в России на ЦРУ могли быть выслежены российскими спецслужбами. После инцидента в Солсбери американцы организовали проверку мер по обеспечению безопасности перебежчиков из Москвы. Вполне возможно, что ряд бывших информаторов, переехавших в Америку по программе защиты агентов, уже выслежены. В ЦРУ анализируют, насколько легко установить местонахождение таких лиц путем анализа активности в соцсетях и изучения контактов родственников. Один из собеседников NYT в штаб-квартире ФБР рассказал, что и там, после отравлений в Солсбери, обеспокоены потенциальной угрозой. Хотя в то, что России хватит наглости воплотить в жизнь идею ликвидации бывших агентов на американской территории, в бюро верят с трудом. Однако, история с российским вмешательством в выборы, заставляет анализировать все сценарии. По словам собеседника газеты в ЦРУ на данном этапе составлен список всех бывших российских информаторов, проживающих в Америке. Речь может идти о сотне человек.

В Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин, работавший в разведке, испытывает глубокую антипатию к бывшим агентам, которые помогают западным странам.