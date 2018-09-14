Компания SpaceX объявила о выборе первого туриста для полёта на орбиту Луны
Имя его пока не называется. Все детали обещают рассказать в ближайший понедельник. Компания называет это событие важным шагом к тому, чтобы простые люди могли путешествовать в космосе.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 14 сентября 2018 | 09:01
... а тем временем в России ...
vilingrad 14 сентября 2018 | 09:03
Запустите туда президента РФ. С билетом в одну сторону. Пусть там прославляет родину.
sensei54 14 сентября 2018 | 09:29
vilingrad: Не лишено...Если не дурак, то просто обязан воспользоваться. Ему чего-то там поднимать надо.
Хотя, зассыт, конечно.
sasass 14 сентября 2018 | 09:06
Космический прогресс в США очевиден , регресс в России уже факт - кто в Космосе первый , тот и правит бал на Земле...
ly4_sveta 14 сентября 2018 | 09:14
Путина! Путина! Выберите Путина! Он везде, он
всегда, он во всем первый, единственный, незаменимый,
неповторимый и бесстрашный. Да и не жалко будет,
если эксперимент не удастся и все исчезнет в
бескрайних просторах Космоса.)))
rom8883 14 сентября 2018 | 09:31
Пока там МКС штопают, Маск вокруг Луны туристов посылает.