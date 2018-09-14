Концерн «Фольксваген» намерен прекратить выпуск легендарной модели «Жук»
Две новые модели, которые будут выпущены летом будущего года, станут последними. Концерн намерен сосредоточиться на семейных автомобилях.
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Две новые модели, которые будут выпущены летом будущего года, станут последними. Концерн намерен сосредоточиться на семейных автомобилях.
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Комментарии3
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vik_tor 14 сентября 2018 | 08:56
В который раз.
timber_head 14 сентября 2018 | 08:56
Я смутно помнил, что его прекратили выпускать ещё в начале 2000-х - выпускали только где-то в Латинской Америке. Вики подтвердила - выпуск прекращен в 2003. Или они это об уё, которое производили последние годы? Так это уже был не "жук", а недоразумение какое-то.
sasass 14 сентября 2018 | 09:09
Здоровый автомобиль нужен здоровому народу , а больному народу годиться и больной жигуленок ....