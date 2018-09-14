Более 50 детей на Сахалине заболели серозным менингитом
Несколько детей ходят в детские сад, а остальные заболевшие совсем маленькие, которые не посещают дошкольные учреждения. Прокуратура организовала проверку.
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Несколько детей ходят в детские сад, а остальные заболевшие совсем маленькие, которые не посещают дошкольные учреждения. Прокуратура организовала проверку.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии3
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sasass 14 сентября 2018 | 09:17
В России корм менингитный и палочный из-за собственных санкции против собственного народа...
alex_melnikov Алексей Мельников 14 сентября 2018 | 09:25
Единственное, что путинские власти научились - быстро высылать бессмысленных прокуроров.
rom8883 14 сентября 2018 | 09:35
Больниц не хватает, врачей не хватает продуктов доброкачественных не хватает. Вся надежда не прокуроров. Они и вылечат и накормят.