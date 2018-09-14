Суд проведёт прения сторон по делу уроженки Дагестана, которую обвиняют в том, что она участвовала в деятельности ИГИЛ

Московский окружной военный суд проведёт сегодня прения сторон по делу 22-летней уроженки Дагестана, которую обвиняют в том, что она участвовала в деятельности ИГИЛ — это запрещённая организация во многих странах, в том числе, в России. Сторона обвинения сегодня должна назвать срок, которого заслуживает подсудимая.

Сама Виктория Будайханова заявила в суде, что признаёт себя виновной лишь в том, что жила на войне, была там дважды замужем, но при этом никакой помощи другим боевикам не оказывала.

По версии следствия, девушка, находясь на территории Сирии, прошла специальный курс по применению оружия и взрывчатки.

Будайханова была среди женщин, доставленных в Грозный из Сирии год назад.