Ключевая ставка сегодня может быть изменена на заседании совета директоров Банка России

Экономически целесообразно её повысить, однако на Центробанк давят со стороны властей и бизнеса. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Николаев добавил, что всех проблем с экономикой повышение ключевой ставки не решит, однако это позволит улучшить ситуацию.