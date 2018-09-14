Ключевая ставка сегодня может быть изменена на заседании совета директоров Банка России
Экономически целесообразно её повысить, однако на Центробанк давят со стороны властей и бизнеса. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Николаев добавил, что всех проблем с экономикой повышение ключевой ставки не решит, однако это позволит улучшить ситуацию.
Комментарии4
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jblack2 14 сентября 2018 | 08:43
Это значит, видимо, что многих ипотечников может ждать корректировка процентной ставки по кредиту в сторону увеличения...
rom8883 14 сентября 2018 | 08:50
"всех проблем с экономикой повышение ключевой ставки не решит, однако это позволит улучшить ситуацию.\\
Уже повышали. Пользы было мало. Вреда тоже хватало. Но других способов путинисты не знают.
zurrog_ 14 сентября 2018 | 09:07
Повышали - стало хуже. Понизили - опять ничего хорошего. А работать не пора начать?
sasass 14 сентября 2018 | 09:27
Власти всеми силами старается отнять последние деньги у народа , как это было было при молодом "Киндер -сюрпризе " и опять это хочет повторить уже старый "Киндер - сюрприз "...