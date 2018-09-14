Апелляционный суд Англии должен сегодня вынести решение по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов

Сообщается, что стороны будут уведомлены об итоге заседания письменно.

Весной минувшего года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве долг по еврооблигациям в полном объёме. Украина подала апелляцию. В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами украинских адвокатов, то суд нижней инстанции будет вынужден вернуться к рассмотрению дела.