Апелляционный суд Англии должен сегодня вынести решение по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов
Сообщается, что стороны будут уведомлены об итоге заседания письменно.
Весной минувшего года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве долг по еврооблигациям в полном объёме. Украина подала апелляцию. В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами украинских адвокатов, то суд нижней инстанции будет вынужден вернуться к рассмотрению дела.
Комментарии8
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ansata 14 сентября 2018 | 08:41
А где три ярда которые Вова Януку подарил незадолго до его позорного бегства?
snamor 14 сентября 2018 | 08:43
Уже то, что так долго валандаются с очевидным отказом платить по кредитам, говорит о том, что "самая справедливая судебная система" давно дала трещину.
beregov_net 14 сентября 2018 | 08:52
snamor: Да , Басманный суд в три дня решил бы вопрос и не заморачивался бы
snamor 14 сентября 2018 | 08:58
beregov_net: Там нечего решать три дня чувак.
protoukrop 14 сентября 2018 | 08:52
Неужели российские санкционные потери лягут бременем на хрупкие украинские плечи? С таким грузом хохлу уже не поскакать.
rom8883 14 сентября 2018 | 08:53
Лондонский суд учитывает отказ кремля расплачиваться по решениям международных судов?
jblack2 14 сентября 2018 | 08:59
Решение.
Немедленно вернуть с процентами точка
riots 14 сентября 2018 | 09:08
jblack2: Точка с запятой.