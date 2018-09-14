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08:31, 14 сентября 2018

Апелляционный суд Англии должен сегодня вынести решение по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов

Сообщается, что стороны будут уведомлены об итоге заседания письменно.

Весной минувшего года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить Москве долг по еврооблигациям в полном объёме. Украина подала апелляцию. В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами украинских адвокатов, то суд нижней инстанции будет вынужден вернуться к рассмотрению дела.

Комментарии

8

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ansata 14 сентября 2018 | 08:41

А где три ярда которые Вова Януку подарил незадолго до его позорного бегства?

snamor 14 сентября 2018 | 08:43

Уже то, что так долго валандаются с очевидным отказом платить по кредитам, говорит о том, что "самая справедливая судебная система" давно дала трещину.

beregov_net 14 сентября 2018 | 08:52

snamor: Да , Басманный суд в три дня решил бы вопрос и не заморачивался бы

snamor 14 сентября 2018 | 08:58

beregov_net: Там нечего решать три дня чувак.

protoukrop 14 сентября 2018 | 08:52

Неужели российские санкционные потери лягут бременем на хрупкие украинские плечи? С таким грузом хохлу уже не поскакать.

rom8883 14 сентября 2018 | 08:53

Лондонский суд учитывает отказ кремля расплачиваться по решениям международных судов?

jblack2 14 сентября 2018 | 08:59

Решение.
Немедленно вернуть с процентами точка

riots 14 сентября 2018 | 09:08

jblack2: Точка с запятой.

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