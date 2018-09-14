Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа согласился признать вину в обмен на смягчение наказания

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания. По данным телекомпании ABC, о сделке с правосудием будет официально объявлено сегодня. Пока не ясно, готов ли Манафорт сотрудничать с прокуратурой или просто признать себя виновным. Его адвокаты накануне провели 4 часа, обсуждая этот вопрос с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года.