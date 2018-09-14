Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа согласился признать вину в обмен на смягчение наказания
Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания. По данным телекомпании ABC, о сделке с правосудием будет официально объявлено сегодня. Пока не ясно, готов ли Манафорт сотрудничать с прокуратурой или просто признать себя виновным. Его адвокаты накануне провели 4 часа, обсуждая этот вопрос с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года.
Комментарии4
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jblack2 14 сентября 2018 | 08:39
Дурилка картонная!
Он мог бы с мужеством принять срок не наговаривая на своего босса. Потом бы был Трампом помилован.
Впрочем, нам этих северо-американцев не понять...
beregov_net 14 сентября 2018 | 08:50
jblack2: "Убийца" Немцова сидит и никто его не милует
olga__k 14 сентября 2018 | 09:10
jblack2: он не понадеялся на помилование, у Трампа семь пятниц на неделе, видимо , пообещали срок скостить, а потом, его за свои грехи судят (за неуплаченные налоги)
stoik68 14 сентября 2018 | 09:04
Импичмент всё ближе..