Противоречивая информация поступает по поводу космического корабля «Союз»

Агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник, утверждает, что в обшивке обнаружены новые следы работы дрелью. Они есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты. В свою очередь, источник агентства РИА утверждает, что никаких новых следов не выявили.

Утечку воздуха на МКС нашли почти 2 недели назад. Причиной разгерметизации, как полагают, стало отверстие во внутреннем корпусе. Ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Потом появились другие версии, в том числе, о причастности к произошедшему американских астронавтов.