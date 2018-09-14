Противоречивая информация поступает по поводу космического корабля «Союз»
Агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник, утверждает, что в обшивке обнаружены новые следы работы дрелью. Они есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты. В свою очередь, источник агентства РИА утверждает, что никаких новых следов не выявили.
Утечку воздуха на МКС нашли почти 2 недели назад. Причиной разгерметизации, как полагают, стало отверстие во внутреннем корпусе. Ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Потом появились другие версии, в том числе, о причастности к произошедшему американских астронавтов.
Комментарии32
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askol2016 14 сентября 2018 | 08:36
Стоило только Рогозину возглавить Роскосмос, как число саботажников и диверсантов резко возросло
tvitov66 14 сентября 2018 | 08:45
Вот сколько раз им надо объяснять, что иконостас надо на двухсторонний скоч клеить, а не на шурупы!
democ 14 сентября 2018 | 08:36
Пусть дятла поищут.
democ 14 сентября 2018 | 08:39
democ: Червей находили... А где черви - там дятлы...
taglit 14 сентября 2018 | 08:40
democ: а визитка "правого сектора" там не оставлена?
shmuel63 14 сентября 2018 | 08:45
democ: "Пусть дятла поищут. " или бакланов
vezdehod 14 сентября 2018 | 08:48
Интересное кино...Пора американцев выпускать в открытый космос и пусть они добираются до земли своим ходом. Таких "пакостников" - только так и должен учить Хряк Рогрозин.
luger_max_otto 14 сентября 2018 | 08:37
С одной стороны хорошо, что наши пропагандисты хоть что- то читают. С другой же стороны похоже, что их образование остановилось на "Тайне двух океанов", сочинение г-на Адамова.
Венедиктов писал, что на более высоком уровне планирование операций идет аж по повестям Клэнси- не пора ли пропагандистам поднять свой образовательный уровень?
А банда Хутина должна идти на пуй.
wuwer 14 сентября 2018 | 08:38
))) А может при поиске трещины..при вскрытии панелей, сами и насверлил новые следы?
Чем эта версия хуже других?
ansata 14 сентября 2018 | 08:39
Alien, часть 5.
w49 14 сентября 2018 | 08:42
Кто-то дрелью сверлит МКС снаружи!
Остаётся выяснить: дрель ручная или электрическая?
pmasel 14 сентября 2018 | 08:47
w49: С питанием от солнечного ветра.
str12345 14 сентября 2018 | 09:02
w49: информация о дрели, которая есть у пиндосов вполне себе доступны и ищутся на раз.
Дрель еще в начале 90-х была спроектирована и до сих пор используется как дрель и гайковерт
byaka50 14 сентября 2018 | 09:20
str12345: Во, блин, а я дрелью гвозди забиваю.
eduard53 14 сентября 2018 | 08:45
Да рогозины на кого угодно свалят огрехи, хоть на инопланетян, лишь бы от бюджетной сиськи не оторвали ...
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 08:50
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lager23 14 сентября 2018 | 08:51
В стране всё разваливается (от бетона, до медицины), так почему "Союз" должен стоять в стороне?
gregor 14 сентября 2018 | 08:53
Вот что Сорос вытворяет .
Лично его видел вчера в телескоп , как он в акваланге за плечами и с дрелью в левой руке ,подкрадывается к обшивке корабля " Союз " . Главное и с внешней и внутренней стороны .
И это всё организовал Украинский правый сектор , как телевизор Российский утверждает .
Как трудно жить в России , когда смотрел Багдадский вор , то русский вор кальсоны спёр .
andreyoo 14 сентября 2018 | 09:08
gregor: ...как телевизор Российский утверждает .
--- А зачем ты смотришь российский телевизор?
str12345 14 сентября 2018 | 09:00
появился любопытный текст на тему. Там таки опять про то, что дырку просверлили, пока наши наружу выходили.
И весь сыр бор из за того, что там у пиндосов какие-то проблемы с туалетом, а наши их в свой не пускают. Ну а тот самый астронавт, из за которого проблемы, на самом деле даже астронавтка. :) Которая уже мозги продолбала прежде всего иностранным товарисчам. В общем хз хохма или всерьез, но выглядит достаточно реалистично. Подробности там довольно пикантные, так что понятно, что публично все это выносить неприлично и если правда, то будут по любому всяко приглаживать
neitral_n 14 сентября 2018 | 09:03
Уж скажите толком - трещина или отверстие? Ну как специалисты не отличающие трещину от отверстия могут в космосе работать? Фотографию прорехи - в студию!
ly4_sveta 14 сентября 2018 | 09:06
Уж, закрывали бы эту «контору», возвращали космонавтов
на Землю, станцию топили, как и предыдущую, в Тихом
океане, программу ликвидировали - и в 100% -ую дремучесть.
Не потянет нынешняя убогая страна, да ещё и вдарившаяся
в мракобесие, Космос, корабли, станции, инновации, науку,
технологии и прочий прогресс. Все, баста. Пусть Путин воюет
и продолжает всякие-разные военные игры-учения, вот на это
у него деньги есть. Паранойя неизлечима.
str12345 14 сентября 2018 | 09:13
ly4_sveta: вот пиндосы и европейцы пусть и топят то, что им принадлежит. Они даже туалет себе работоспособный не могут сделать. А для разогрева пищи используют опять же наш агрегат. Дали им по широте души половину стола, в котором там всякие специальные разогревалки.
может вброс конечно, но появились забавные тексты от людей, которые близки к нашей космической тематике практически. По ним выходит, что пиндосы там уже не первую неделю в памперсах живут из за своего сломанного санузла. Один из асторавнтов баба. И именно у нее судя по всему крыша поехала. Чтобы избавиться от нее и придумана была эта туповатая конечно же операция с проделыванием дырки. Причем проделана была она несколько раньше, но чем-то слегка залеплена. А потом затычка постепенно вылетела от давления. Вот тут и начал сигнал разгерметизации трезвонить.
podwodnik 14 сентября 2018 | 09:07
"... о причастности к произошедшему американских астронавтов ...".
Наши "верхи" похоже окончательно двинулись умом от количества наворованного. Ждём заявления что это сделала душа сенатора Маккейна покидая земную орбиту. К Симонян спустятся ангелы в пуховиках и подтвердят что сами это видели.
andreyoo 14 сентября 2018 | 09:14
podwodnik: Вообще-то версию про американцев запустил Коммерсант. С ссылкой на неназванного источника. Но людям с либеральным устройством мозгов этого достаточно.
Не знаю, что на сей счет говорило ЗомбоТВ, не смотрю. Но ЗомбоРадио порой слушаю в машине. Так вот, при мне эту версию мусолили один раз, в ключе "что за идиот это придумал". Самым же активным продвиженцем сего бреда выступало как раз Эхо.
Но люди с либеральным устройством мозгов похоже не способны это отследить.
str12345 14 сентября 2018 | 09:25
andreyoo: ну может нет дыма без огня? Есть куча специалистов, которые к этому близки и они явно знают куда больше подробностей жизни на орбите. В том числе и касаемо психологического состояния членов экипажа.
str12345 14 сентября 2018 | 09:15
podwodnik: космос дело непростое. Крыша может поехать у кого угодно. А один из астронавтов баба. Возможно в этом причина
shmuel63 14 сентября 2018 | 09:15
"Они есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты. " - то есть сверлят и изнутри и снаружи. Понятное дело. У России враги всегда были и "унешнии" и "унутренние"
remote456 14 сентября 2018 | 09:19
"Они есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты."
Очевидно, это уже перфоратор, а не дрель. Сантехник Потапов, падла, снова вредит всея России.
str12345 14 сентября 2018 | 09:29
remote456: снаружи там дырки и без этого есть. На то она и противометеоритная. Было же уже, когда солнечные панели пробило метеоритом
voenpes 14 сентября 2018 | 09:42
Экран противометеоритной защиты, наверное, находится снаружи корабля. Был выход в открытый космос что бы это увидеть?
grazschdanin 14 сентября 2018 | 09:44
Лучше козу на одного, чем корову с пиндосами на двоих.