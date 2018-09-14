Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»
В минувшую пятницу Константинопольский патриарха назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко. Этот шаг в Московском патриархате расценили, как вторжение в свою каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.
Комментарии2
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gregor 14 сентября 2018 | 08:20
Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»
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как это по русски звучит ....;-" Русская православная церковь соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса» .
И с песней ;-" Хотят ли русские войны " .... оккупация ,аннексия ...... шантаж .... .
ihor_syvoryj 14 сентября 2018 | 08:21
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