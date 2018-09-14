Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»

В минувшую пятницу Константинопольский патриарха назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко. Этот шаг в Московском патриархате расценили, как вторжение в свою каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.