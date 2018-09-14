Родственники Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление

Родственники участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова уверены в том, что причиной его тяжёлого состояния является отравление. Речь идёт о лекарственных препаратах, которые долго выводятся из организма. Об этом сообщила изданию «Медуза» девушка Верзилова Вероника Никульшина. По её словам, УЗИ и компьютерная томография не показали никаких сосудистых изменений.

Ранее Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что Верзилов находится в прединсультном состоянии, и что анализ крови не выявил никаких препаратов кроме тех, что ему давали врачи.