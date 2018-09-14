Американские спецслужбы решили проверить безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», это связано с «делом Скрипалей». Американская сторона считает, что в последние годы спецслужбы России смогли выследить нескольких россиян, которые работали на ЦРУ, а сейчас находятся под программой защиты бывших шпионов.
Комментарии1
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koleg197 14 сентября 2018 | 08:24
ну все,пропали Резун и прочие