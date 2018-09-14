Боец смешанного стиля Джефф Монсон намерен стать депутатом Госдумы

Американский спортсмен сказал это в интервью «Советскому спорту». В конце мая Монсон получил российский паспорт, а в сентябре уже стал депутатом от «Единой России» городской думы подмосковного Красногорска. Для общения с местными жителями Монсону нужен переводчик.