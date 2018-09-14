Боец смешанного стиля Джефф Монсон намерен стать депутатом Госдумы
Американский спортсмен сказал это в интервью «Советскому спорту». В конце мая Монсон получил российский паспорт, а в сентябре уже стал депутатом от «Единой России» городской думы подмосковного Красногорска. Для общения с местными жителями Монсону нужен переводчик.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ur_sus 14 сентября 2018 | 08:10
Единственное, что может "оправдать" его депутатство, так если он в Думе отм@дохает Жирика...
igorrrpadlowitchs 14 сентября 2018 | 08:16
ur_sus: и станет! Как с такой тупой мордой- лица не попасть в госдуру- там ему самое место!
vlad2 14 сентября 2018 | 08:12
Преемника готовят?
ur_sus 14 сентября 2018 | 08:19
vlad2:
//Преемника готовят?//
Думаете Монсон замочит Золотова?
ansata 14 сентября 2018 | 08:16
И так шапито, давайте уж до кучи и этого. Уже без разницы.
stas12006 14 сентября 2018 | 08:17
Джефри монсон называет россишку - раска федераска.
Как он будет называть госдуму?
gregor 14 сентября 2018 | 08:18
Боец смешанного стиля Джефф Монсон намерен стать депутатом Госдумы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лично я и 86 % телевизионного растениеводства ,считаем , что Джефф Монсон достоин быть заместителем Путина ,его приемником .
Россияне достойны этого и заслужили .
timbuktu 14 сентября 2018 | 08:19
на место володина метит,шельма...
или - куда повыше?
bazilgu 14 сентября 2018 | 08:19
Ну и правильно! Ему самое место в Едре. Мастера мордобоя, артисты- алклголики... "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты".(С)