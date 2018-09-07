Решение суда по поводу выдачи России обвиняемого в махинациях с биткоинами Винника будет опубликовано сегодня

Официальное решение суда по поводу выдачи России обвиняемого в махинациях с биткоинами Александра Винника будет опубликовано сегодня. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса, который также сказал, что фактически решение об экстрадиции в Россию уже принято.

К Виннику имеют претензии сразу несколько стран. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши.ФМ Антон Меркуров.

Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.