Решение суда по поводу выдачи России обвиняемого в махинациях с биткоинами Винника будет опубликовано сегодня
Официальное решение суда по поводу выдачи России обвиняемого в махинациях с биткоинами Александра Винника будет опубликовано сегодня. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса, который также сказал, что фактически решение об экстрадиции в Россию уже принято.
К Виннику имеют претензии сразу несколько стран. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши.ФМ Антон Меркуров.
Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.
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