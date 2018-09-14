Центробанк сегодня может поднять ключевую ставку
Если регулятор пойдет на этот шаг, увеличение произойдет впервые, начиная с 2014 года.
Последний раз Центробанк повысил ключевую ставку, причем сразу на 17%, 4 года назад в разгар кризиса. Начиная с того момента, регулятор только понижал ее. Сейчас стимулов для дальнейшего снижения нет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября. Она отметила, что в целом экономическая ситуация располагает к сохранению ставки на текущем уровне, но все же есть ряд факторов, говорящих в пользу ее повышения. Что перевесит, Центробанк должен определить сегодня на заседании совета директоров. По словам Набиуллиной, все основные экономические риски носят временный характер, но они могут привести к росту инфляционных ожиданий. Напомню, что ключевая ставка – один из самых главных инструментов денежно-кредитной политики. Она регулирует, под какой процент коммерческие банки будут брать кредиты у ЦБ. Повышение ставки сделает займы дороже, что в свою очередь приведет к удорожанию корпоративных и потребительских кредитов и, как следствие, замедлению экономического роста в целом.
Ключевая ставка на сегодня составляет 7,25%. На последних трех советах директоров Центробанк принимал решение сохранять ее на этом уровне
Комментарии3
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tvitov66 14 сентября 2018 | 08:06
а вот это прально - "чем хуже тем лучше" завещал нам вечно живой трупик Вовки - а то чего глядишь на слабеющем рубле собственная промышленность заработает ... давить на корню любые побеги!
sirwalterscott 14 сентября 2018 | 08:08
кредитная политика Набиуллиной побарабану, ей важно повысив ключевую ставку казну через депозиты наполнить, в том числе и западными деньгами.
ss2020 14 сентября 2018 | 08:11
вова, делайте что хотите, мне всё равно или лафет или гаага, я старый мне всё одно...!)))