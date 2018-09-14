Активистку штаба Навального, страдающую эпилепсией, сначала госпитализировали, а затем вернули обратно в спецприемник

В Екатеринбурге активистку штаба Навального, страдающую эпилепсией, сначала госпитализировали в больницу, а затем вернули обратно в спецприемник. В клинике, по некоторыми данным, не оказалось дежурного невролога.

Ирина Норман, волонтер екатеринбургского штаба Навального, 12 сентября была помещена под административный арест за участие в акции против пенсионной реформы. Однако, минувшей ночью девушку на скорой из спецприемника увезли в больницу. В 24-й горбольнице в поздний час не оказалось невролога и пришлось ограничиться осмотром терапевта. По словам юриста Юлии Федотовой, которые приводит Znak.com, у врача вопросов к состоянию активистки не возникло и ее отвезли обратно под стражу. Знакомые уверяют, что девушка «звонит и плачет в трубку», на что в спецприемнике имеют свое пояснение – Норманн «просто на нервах» и «рвется в больницу». Ранее Федотова написала в фейсбуке, что под стражей Норман в положенное время не выдавали лекарства, которые она привезла с собой. В штабе Навального предположили, что медицинская помощь активистке понадобилась именно из-за этого.

В среду суд арестовал Ирину Норман на 15 суток, признав ее виновной в повторном нарушении порядка участия в массовых акциях. В решении суда сказано, что состояние здоровья девушки было учтено. Апелляция на арест назначена на это утро.