Жертвами новых санкций против России станут американские компании
Жертвами новых санкций против России станут американские компании, заявил посол в США Анатолий Антонов. По его словам, отношения Москвы и Вашингтона достигли беспрецедентно низкого уровня, передает РИА. На слушаниях в Конгрессе представитель Госдепартамента накануне сообщила, что Россия не предоставила необходимых данных по делу об отравлении в британском Солсбери, поэтому санкции будут суровыми. В частности, они могут затронуть банковский сектор.
Комментарии12
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ss2020 14 сентября 2018 | 08:05
анатолий, любите вы с пукиным так нагнетать ситуацию!)))
igorrrpadlowitchs 14 сентября 2018 | 08:09
ss2020: еще один эксперт по американской экономике выискался!
luger_max_otto 14 сентября 2018 | 08:16
Да нет, парень пробуется на позицию Петросяна :)
rexis 14 сентября 2018 | 08:09
да это уже слышали сто раз : ...как только Америка введет санкции , так сразу ее экономика и развалится ( года два назад то же самое СМИ кричали про Евросоюз )
perestarok 14 сентября 2018 | 08:09
"Жертвами новых санкций против России станут американские компании"
Бей своих, чтобы чужие боялись!
ostapba 14 сентября 2018 | 08:18
perestarok: не пора ли пожалеть Воронеж??
Даже??
perestarok 14 сентября 2018 | 08:22
ostapba: "не пора ли пожалеть Воронеж??
Даже??"
А Вы не Жириновский? Стиль один к одному.
ss2020 14 сентября 2018 | 08:23
perestarok: у тебя неврологические нарушения...!??? бывает у лилипутов!))) прими боярки, но не злоупортебляй!)))
ansata 14 сентября 2018 | 08:12
Толь, ты о своих компаниях переживай. О своих они сами подумают.
ss2020 14 сентября 2018 | 08:15
а вове пукину уже игры в солдатики интересны...деградирует дедушка, что старо, что мало!)))
pikol 14 сентября 2018 | 08:16
Наши антисанкции ,как всегда ,будут бессмысленными и беспощадными к населению России.
tprfrund001 14 сентября 2018 | 08:22
> не предоставила необходимых данных по делу об отравлении
А что им надо-то? "Маузер" Дзержинского, заряженный патронами с пулями, подписанными "Юле" и "Серёже"?
Вообще-то, эффективным асимметричным ответом было бы закрыть "Эхо", "Дождь", НоГу, все НКО и СМИ с иностранным участием...