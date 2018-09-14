В США из-за утечки газа произошли взрывы и пожары почти в 40 домах
Пострадали, по предварительным данным, 4 человека, передает агентство Associated Press. Газ во все дома поставляла одна компания, которая ранее сообщала о проблемах на своих линиях.
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Пострадали, по предварительным данным, 4 человека, передает агентство Associated Press. Газ во все дома поставляла одна компания, которая ранее сообщала о проблемах на своих линиях.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии3
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ukraminadozemljudobrjt 14 сентября 2018 | 07:55
Газом пользоваться не умеют, срочно перевод на кизяки.
perestarok 14 сентября 2018 | 08:02
"В США из-за утечки газа произошли взрывы и пожары почти в 40 домах"
Месть Путина за новые санкции?
andreyoo 14 сентября 2018 | 08:13
Что там у нас хайлилайкли на этот раз?