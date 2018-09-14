В Донецке задержан командир батальона Сергей Фомченков, чьим заместителем был Захар Прилепин
Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из депутатов самопровозглашенной ДНР. По некоторым данным, батальон разоружили. Писатель Захар Прилепин покинул его в июле.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gregor 14 сентября 2018 | 07:53
Одна шайка бандитов разоружила другую шайку бандитов , которую покинул один из бандитов .
put__out 14 сентября 2018 | 08:11
gregor: Повезло бандюку, а могли и грохнуть.
stopkran1969 14 сентября 2018 | 07:58
Задержан? Остальным то бежать не куда
ex_ex 14 сентября 2018 | 08:03
Вот он, песателишка, разложил целый батальон. А небось строил из себя пламенного политрука.
apels 14 сентября 2018 | 08:10
То есть Прилепин автоматически стал командиром! Парабеллум ему в руки и на место службы! Заместитель хренов.
midnightblues 14 сентября 2018 | 08:12
Отнимите водяру у прилепкина
а то он довоюется до белочки на своем диване