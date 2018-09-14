Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми
Они затронут банковский сектор. Как передает РБК, это сообщила представитель Госдепартамента Маниша Сингх на слушаниях в Конгрессе. Обсуждался второй раунд ограничений из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Эти санкции – не единственные, которые могут быть введены. Накануне президент Дональд Трамп подписал указ об автоматической заморозке активов тех лиц и компаний, которых обвинили в причастности к кибератакам. Это связано с ноябрьскими выборами в Конгресс.
Кроме того, пакет жестких мер против России предлагают в Сенате США.
Комментарии14
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davi__koloradov 14 сентября 2018 | 07:55
God Bless America!
haldey 14 сентября 2018 | 08:08
davi__koloradov: Процесс называется - слив бреттон вудской системы)))
Идет процесс отстраивания СШЫ от управления миром)))
А как всех отстроить? Санкции, санкции, санкции... на всех, за все и по любому поводу, да и без повода)))
А во Владивостоке на острове Русский в этот момент тишина и спокойствие, именно в такой спокойной бухте определяется будущее мира))) И такое место притягивает капиталы)))
Америка закусила удила, а почему, теряет свое могущество, и чем больше дергается, тем быстрее теряет)))
Гудбай америка)))
Успехов в понимании процессов)))
ostapba 14 сентября 2018 | 08:15
haldey: и когда мост будет построен на остров Русский??
Для перевозки удил, мудил и прочих грузов??
tvitov66 14 сентября 2018 | 08:19
haldey: /Процесс называется - слив бреттон вудской системы
Когда же до придурков дойдет самим открыть википедию, почитать и понять что Бреттон-Вудское соглашение окончательно низложено с распадом СССР, ещё 27 лет назад?
real74 14 сентября 2018 | 08:22
haldey: считаете мало поводов ? или до сих пор верите RT? ну ну.
angrew 14 сентября 2018 | 07:55
Посмотрим сегодня биржу...что-то вчера Сбербанк резко поднялся, видимо, перед смертью.
tvitov66 14 сентября 2018 | 08:02
angrew: нужно смотреть не на кривизну линии на графике,а на общий тренд. Месячный тренд говорит нам о том что рубь окончательно отвязался от цены нефти и решил утонуть абсолютно самостоятельно
gregor 14 сентября 2018 | 07:56
Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми
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Подумаешь ..... а я и 86 % телевизионного электората ,ещё теснее сплотимся вокруг ..вокруг ворья и жулья .
always 14 сентября 2018 | 08:04
gregor: Уже не 86%, уже 73%. «А всё-таки мы мудреем год от года.»
tvitov66 14 сентября 2018 | 07:56
Новые, суровые и как всегда полезные!
utax 14 сентября 2018 | 08:09
tvitov66: Лекарство сладким не бывает))
tvitov66 14 сентября 2018 | 08:22
utax: да тут уже не лекарство, а процедуры прописаны - лечебное голодание для 86%
ss2020 14 сентября 2018 | 08:02
вова-II застенчивый ласты склеит и все пукинские клопы разбегутся...!)
tprfrund001 14 сентября 2018 | 08:05
> в причастности к кибератакам
Ничего, что их серверы американская же школьница одиннадцати лет вскрыла? И ещё тридцать четыре школьника из тридцати восьми, участвовавших в конкурсе?
И это, санкции - они за демократию или чтоб свой СПГ Европе впарить?