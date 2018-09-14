Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми

Они затронут банковский сектор. Как передает РБК, это сообщила представитель Госдепартамента Маниша Сингх на слушаниях в Конгрессе. Обсуждался второй раунд ограничений из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Эти санкции – не единственные, которые могут быть введены. Накануне президент Дональд Трамп подписал указ об автоматической заморозке активов тех лиц и компаний, которых обвинили в причастности к кибератакам. Это связано с ноябрьскими выборами в Конгресс.

Кроме того, пакет жестких мер против России предлагают в Сенате США.