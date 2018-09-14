"Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания"

Как передает ABC, о сделке с правосудием будет официально объявлено сегодня. Речь идет о судебном процессе в Вашингтоне. Ранее суд присяжных в Александрии, штат Вирджиния, признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинительного заключения. По версии следствия, политтехнолог не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов».