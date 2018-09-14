Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания
Как передает ABC, о сделке с правосудием будет официально объявлено сегодня. Речь идет о судебном процессе в Вашингтоне. Ранее суд присяжных в Александрии, штат Вирджиния, признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинительного заключения. По версии следствия, политтехнолог не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов».
Комментарии1
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perestarok 14 сентября 2018 | 08:15
"Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания"
Это тип лоббировал приход Януковича к власти, а западная пропаганда кричала, что Янукович российский ставленник. Во пропагандоны западные! Также и Скрипалей отравили сами за связи с Испанией, а свалили на Россию.