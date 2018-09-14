Апелляционный суд Англии сегодня вынесет решение по вопросу о долге Украины перед Россией
Москва требует от Киева вернуть три миллиарда долларов. Кредит был предоставлен правительству Виктора Януковича после того, как он отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Киеве считают, что Россия навязала долг угрозами. Судебная тяжба может продолжиться либо в Высоком суде Лондона, если решение будет в пользу Украины, либо в Верховном суде Великобритании.
Комментарии4
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unprejudiced 14 сентября 2018 | 07:41
Срочная новость, сенсация! Максимальный репост!
Вячеслав Пивоварник, обвиняемый в заказе убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, опубликовал шокировавшее украинскую общественность видео, в котором заявляет, что СБУ завербовала его ещё в 2010 году и всё покушение было «операцией спецслужб».
«Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ», — сказал он.
По словам Пивоварника, «весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей — это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых, имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след».
Режим Порошенко находится в критическом состоянии, и для удержания власти необходимо постоянно демонстрировать внешнюю агрессию со стороны Российской Федерации для списания собственных неудач, как политических, так и экономических. Эту ситуацию и образ внешнего врага, олицетворяемого Кремлём, используют все политические игроки», — отметил Пивоварник.
Также он заявил, что глава СНБО Украины Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков и другие высокопоставленные лица планируют осуществить военный переворот, а дело Бабченко — часть этого переворота.
«Я получил информацию, что в этой операции я расходный материал», — сказал Пиоварник, и добавил, что в случае угрозы его жизни будет публиковать новые компрометирующие материалы.
vilingrad 14 сентября 2018 | 07:44
Что так, что этак- от мертвого осла уши. Требуйте у Януковоща, дефективные:)
stopkran1969 14 сентября 2018 | 07:48
А были ли вообще эти деньги? Или на них азаров с януком столуются?
mppv 14 сентября 2018 | 07:58
Дак и "кто отравил Скрипалей"?