Тереза Мэй расценила интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей как оскорбление со стороны Москвы
По словам британского премьера, это вызов здравому смыслу, передает агентство Bloomberg. Лондон обвинил в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские следователи отметили, что эти имена, вероятно, ненастоящие. Накануне в эфире российского канала RT было показано интервью двух мужчин, которые выдают себя за тех, что попали на камеры видеонаблюдения в Британии. Они утверждают, что не являются сотрудниками ГРУ и были в Солсбери как туристы.
Комментарии21
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motooppic 14 сентября 2018 | 07:35
Демократически надо признать, что Тереза Мэй дура дурой оказалась...
serge_moro 14 сентября 2018 | 07:40
motooppic: Перед ней, журналисткой сидели двое грушников,которые пытались имитировать роль педерастов. Она впервые за свою карьеру увидела настоящих офицеров ГРУ,которые не способны выполнить задание дорогого вождя мирового преступного мира.
Как oпытный журналист ,Симоньян видела,что в ГРУ работают далеко не умные люди,которые не в состоянии сочинить себе правдоподобную историю за месяц,после отравления Скрипалей. Симоньян спинным мозгом прочувствовала,что ей нужно быть с ними прямой и без всяких задних мыслей. Иначе,и ей закроют дорогу в Европу и еще в 120 стран мира. На кону был ее авторитет журналиста .. . Маргарита не могла понять какого лешего Путин направил эту сладкую парочку в СМИ. Ведь ,их появление в СМИ и то,что они говорят и есть косвенное,,если не прямое доказательство их вины . Перед ней сидели отравители Скрипалей и она это отчетливо понимала. Вот только ребуc с педерастией она не могла расколоть. Так кто эти двое ? Они,действительно офицеры-педерасты ГРУ или они, горе-отравители Скрипалей.только пытаются ими быть ?
haldey 14 сентября 2018 | 07:55
serge_moro: Тереза попала в яму, которую сама так старалась копала, и говна туда налила по самые края, и в этом всем оказаться, она никак не рассчитывала)))
Сколько ей осталось до терекзита)))
Боря - крыса сдрыснул с тонущего корабля))) А терезе тонуть в этом дерьме)))
И всем, кто топил за нее, достанется пуд своего дерьма)))
Совсем друга картинка))) Она мне нравится)))
tvitov66 14 сентября 2018 | 07:42
motooppic: и вот в чём парадокс - она "дура дурой" премьер страны, а ты не дурак за 11-80 поварёнком подрабатываешь
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 07:45
tvitov66: А ты за печеньки уже до уровня хомячка-нищеброда дорос!
neburzhui2 14 сентября 2018 | 07:49
Вся эта история вызов здравому смыслу. Складывается впечатление, что власть имущие, что на Западе , что у нас просто голову нам морочат, а сами свои делишки обтяпывают. Тьфу на них. Не обращайте внимания.
echo_insanity 14 сентября 2018 | 07:50
"По словам британского премьера, это вызов здравому смыслу..."
Так в этом то и цель! Устроить из всего этого балаган...
midnightblues 14 сентября 2018 | 08:14
tvitov66: Кстати-русские тоже не в восторге от бреда быдлокомиссаров
Это вообще мало кому нравится
а чувак этот не поваренок
его повар кормит тухлым вискасом
вот он и мечется между сортиром и методичкой
что одно и то же
arye_11 14 сентября 2018 | 07:43
motooppic:
Демократически надо признать, что Тереза Мэй дура дурой оказалась...
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Да, вроде бы не Тереза дурой оказалась, а в дураках осталась России со своей неубедительной, жалкой и шаткой версией и, самое главное, дураки два ГРУшника, которым для пользы "опчества" пришлось объявить себя открытыми 3.14дарасами.
А вдруг их попросят провести следственный эксперимент - отодрать друг друга в зад на телекамеру.
midnightblues 14 сентября 2018 | 08:16
arye_11: Вот потому у них такие тусклые рожи
Смотрят их жены из военного поселения,и от удивления просто сползают на пол
оказывается,говорили,что едут на задание-а сами эдики лимоновы
igorrrpadlowitchs 14 сентября 2018 | 07:47
motooppic: 'вызов здравому смыслу'.- вот такой у этих двух дебилов и тех, кто их готовил кремлёвских долбоопов здравый смысл , больше похожий на лажу и маразм!
jblack2 14 сентября 2018 | 07:35
Говорят, вчера на Даунинг стрит из всех кабинетов неслись крики 3,1415дорасы!..
igorrrpadlowitchs 14 сентября 2018 | 07:49
jblack2: вчера не только Великобритания, но и весь мир ржал от этой кремлёвской лажи ! Дети в яслях и то прилумали бы по правдивей историю!
kir_pich_101 14 сентября 2018 | 07:36
Бесполезное занятие, искать здравый смысл в этом....
unprejudiced 14 сентября 2018 | 07:37
После того как ложь этой Терезы раскрыли и уничтожили её в пух и прав показаниями подозреваемых она немедленно должна была уйти в отставку, однако смотрю так и сидит на своем месте. Её видать придется вместе с креслом из премьерского кабинета выносить.
otets_zvezdonyi 14 сентября 2018 | 07:46
unprejudiced: лови 11.80
venq 14 сентября 2018 | 07:40
(в комментариях к: [Блог] day_video 13.09.2018 13:22)
всё хаханьки? не чуете, что ли как скрипаль-дело жареным пахнет? мы ж англичан сейчас здорово подставили. морду лица попачкали. и не важно подло мы это сделали или по-честному. новостийная лента приносит, что они уже почти сутки воняют на весь мир, заявляя протесты на разных высоких уровнях. а мир - прищурившись на них смотрит. придется им теперь, чтобы отмыться, своего гру-крота выдать всему миру, чтобы им поверили, что наши ребята действительно грушные. а не выдатут - грош цена им. так неумытыми ходить перед всем миром и будут. а наши ребята тогда - уже почти официально - невиноватыми. :D
зы. а если выдадут - нам этого никогда не простят - жареней жаренее тогда будет. :(
oleg_andreevich 14 сентября 2018 | 07:40
Этих туристов в Ярославль бы. В колонию. В кабинет для "воспитательной работы".
kiever 14 сентября 2018 | 08:13
Такое чувство, что заврались вконец обе стороны. Не только российские власти, но и британцы.. что потеющие "туристы", которые оказывается не только не могут нормально "боевое"задание"выполнить", так ещё себя и просто перед камерами не могут расслабленно вести.... что исчезнувший бесследно, но почему-то живой скрипаль.. выживший после дозы химического оружия, после которого не выживет никто
vladkotov 14 сентября 2018 | 08:13
Пиплу впаривали , что эти два чувака на 2 ночи съездили в Англию чисто позырить на "Солсберицкий " собор .. Особо альтернативно одаренный пипл визжит от восторга))
ly4_sveta 14 сентября 2018 | 08:22
Вызов здравому смыслу?!))) На Российской территории давно
уже нет никакого здравого смысла, здесь давно уже все
сдурели, сошли с ума, съехали с глузду и рухнули с дуба. С
приходом к власти кровавой гэбни, причём ещё воровской и
дубоголовой, сплошное сумасшествие. Неадекватность, отрыв
от реальности, паранойя вкупе с безнаказанностью и
вседозволенностью, да ещё с несменяемостью узурпатора,
привели к плачевному результату - сумасшедший дом.