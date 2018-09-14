В Дагестане полицейские застрелили водителя, который открыл по ним огонь
Как сообщает источник «Интерфакса», силовики не пострадали. Рядом с селом Чонтаул они попытались остановить машину для проверки документов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как сообщает источник «Интерфакса», силовики не пострадали. Рядом с селом Чонтаул они попытались остановить машину для проверки документов.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ltvjrhfn2 14 сентября 2018 | 07:19
всё . конец, это 37-й год!