В Израиле задержан предполагаемый киллер, который был нанят бизнесменом из России
Мужчина заявил, что ему поручили убить двух граждан Израиля из-за долга в 16 миллионов долларов. Это сообщается в «Твиттере» местной полиции. Имя заказчика пока не называют.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 14 сентября 2018 | 07:45
"Имя, сестра, имя… — Назови, назови мне его имя, сестра! — Кто он?"(с) Я надеюсь что не лично нацЛидер сверхдержавы, а то уже совсем стыдно