Активистку, которая страдает эпилепсией, в Екатеринбурге вернули из больницы в спецприемник
Терапевт только выписал Ирине Норман справку, что ей нужно продолжать лечение. Профильного специалиста – невролога – не было. Об этом сообщили в городском штабе Алексея Навального и предположили, что девушке потребовалась медицинская помощь, потому что в спецприемнике ей не выдавали вовремя лекарства, которые она взяла с собой. Адвоката к Ирине Норман не пустили. В среду суд в Екатеринбурге назначил ей 15 суток административного ареста за воскресную акцию против пенсионной реформы. Сегодня суд рассмотрит жалобу стороны защиты.
Комментарии5
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motooppic 14 сентября 2018 | 07:27
если больная на голову-лечись в спецбольнице, а не бегай по митингам и демокнстарциям. Хотя на этих сборищах там большая часть невменяемые тусуется...
wuwer 14 сентября 2018 | 07:36
motooppic: ))) вменяемые при первых же признаках ограбления государством...становятся в нужную позу...
выворачивают свои карманы и просят повторить ещё...одновременно восхваляя грабителей
sir_sar 14 сентября 2018 | 07:59
wuwer: Вменяемые не ходят на несанкционированные акции, зная о последствиях. И не ведутся на подставы Навального.
oleg_andreevich 14 сентября 2018 | 07:59
motooppic: "общение" с государством опасно для жизни и здоровья граждан?
venq 14 сентября 2018 | 07:48
да! власть струсила окончательно перед Навальным. раз уже и больных его подвижников начала от себя со страху изолировать. до этого только детей-школьников она боялась. :D