В обшивке корабля «Союз» найдены новые следы от работы дрелью
Специалисты изучили снимки, сделанные космонавтами на МКС. Как сообщает источник ТАСС, кто-то просверлил обшивку бытового отсека насквозь и уперся в противометеоритную защиту. По его словам, сделать это могли либо на этапе окончательной сборки корабля, либо во время контрольных испытаний. Небольшое отверстие стало причиной утечки воздуха на орбитальной станции в конце августа.
Комментарии1
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ugas 14 сентября 2018 | 06:52
Вот и вредители в стране появились... Диверсанты уже были. Кто там еще остался неохваченным? Саботажники!..