Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать вину в обмен на смягчение наказания
Как передает ABC, о сделке с правосудием будет официально объявлено сегодня. Речь идет о судебном процессе в Вашингтоне. Ранее суд присяжных в Александрии, штат Вирджиния, признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинительного заключения. По версии следствия, политтехнолог не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов».
Комментарии2
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multipulti 14 сентября 2018 | 06:44
трампец подкрался незаметно
ura_123 14 сентября 2018 | 06:51
Всё расковыряли пендосы))) Сколько же Янукович утащил с собой при бегстве в рассеюшку? Да и за ” продажу” крыма видать ему домишко на Рублёвке прикупили с огородиком...