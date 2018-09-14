Прокурор сегодня попросит наказание для 22-летней уроженки Дагестана, которая обвиняется в причастности к террористам

Виктория Будайханова в суде сказала, что в Сирии дважды была замужем и кормила своих мужей, но никакой другой помощи боевикам не оказывала, передает «Интерфакс». Ее мать рассказала, что ее дочь жила вместе с ней в Москве, училась в строительном колледже. Но в 18 лет под влиянием новых знакомых уехала в Сирию. Будайханова была среди женщин, которых почти год назад доставили из Сирии в Грозный. Процесс идет в Московском окружном военном суде. Девушке грозит срок от 10 до 20 лет.