Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми
Они затронут банковский сектор. Как передает РБК, это сообщила представитель Госдепартамента Маниша Сингх на слушаниях в Конгрессе. Обсуждался второй раунд ограничений из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Эти санкции – не единственные, которые могут быть введены. Накануне президент Дональд Трамп подписал указ об автоматической заморозке активов тех лиц и компаний, которых обвинили в причастности к кибератакам. Это связано с ноябрьскими выборами в Конгресс.
Кроме того, пакет жестких мер против России предлагают в Сенате США.
Комментарии6
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mercer57 14 сентября 2018 | 06:42
не купились штаты на рассказы двух "туристов" из ГРУ
ivar1964 14 сентября 2018 | 06:45
Рублю приготовиться!
ura_123 14 сентября 2018 | 06:46
Трамп НАШ !!!
”Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Обаме!”
Что то навеяло))))
stopkran1969 14 сентября 2018 | 06:51
Ну не смотрят они RT, эти глупые амеры
democ 14 сентября 2018 | 06:52
И ответить то нечем. Разве только что заставить всех вернуть наворованное в Россию и ослабить доллар. И опять это только на руку американской экономике! Обложили как волка красными флажками...
adl1964 14 сентября 2018 | 06:55
У России начинается зависимость от этих пакетов.
Янки не понимают, что адресат выбыл из реальности.
Один из северных народов называет лыжные палочки -унитазом, одним держится, а другим волков отгоняет. Россия не знает на чем сидит и кого отгоняет.
А вы пакеты))).... да тьфу на вас, и на ваши пакеты......и еще раз тьфу