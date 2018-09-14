В Израиле нашли следы древнейшего пива, которому около 13 тысяч лет

В пещере Ракефет обнаружены остатки ферментированных зерен пшеницы, из которых готовили солод, пишет сайт N+1. Ранее считалось, что первыми пиво начали варить в Египте, Месопотамии и Китае и произошло это около 5-6 тысяч лет назад.