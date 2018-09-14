Врачи института имени Склифосовского исключили риск инсульта у Петра Верзилова

Это рассказала «Медузе» его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Верзилов был доставлен в институт в предынсультном состоянии. По словам Никульшиной и матери Верзилова, у него обнаружено отравление лекарственными препаратами. Как это произошло, не уточняется. Ранее близкие не исключали, что Петра Верзилова могли отравить. Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» попал в реанимацию во вторник вечером.