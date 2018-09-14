Апелляционный суд Англии сегодня вынесет решение по вопросу о долге Украины перед Россией
Москва требует от Киева вернуть три миллиарда долларов. Кредит был предоставлен правительству Виктора Януковича после того, как он отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Киеве считают, что Россия навязала долг угрозами. Судебная тяжба может продолжиться либо в Высоком суде Лондона, если решение будет в пользу Украины, либо в Верховном суде Великобритании.
Комментарии4
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mercer57 14 сентября 2018 | 06:36
кому эти 3 млрд. были предоставлены, вот у того и требуйте.... проФФесор, между прочим, живёт совсем не далеко от Кремля...)))
dustkolorado 14 сентября 2018 | 06:40
Апелляционный суд в Швеции разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» $2,6 миллиарда
«Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому „Газпром“ должен нам заплатить уже более $2,6 млрд, — отметил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко. — Мы еще раз доказали всем, что „Газпром“ должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам».(с)
estamp 14 сентября 2018 | 06:47
В Киеве считают, что Россия навязала долг угрозами.
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Очевидно сейчас с неменьшими угрозами долги Украине навязывает МВФ.
estamp 14 сентября 2018 | 06:49
И кстати, почему не сообщают, что теперь в Москву не будут ходить даже медведи. На Украине министра Омеляна грозят арестовать