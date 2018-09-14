Рэпер Хаски накануне вечером попал в полицию

Это произошло после шутки с повешением артиста в центре Москвы. Рэп-исполнитель назвал перфоманс акробатическим трюком. Хаски сообщил полицейским, что идея так поступить была не его, но чья именно – рассказывать не стал. Накануне вечером жители и гости столицы заметили как с балкона отеля Ритц-Карлтон свисает тело мужчины в красном спортивном костюме. Довольно быстро в нём распознали известного рэпера. Об этом написали в соцсетях. Пользователи сразу обратили внимание на то, что спортивный костюм на якобы повешенном такой же как у Хаски, позавчера выкладывал у себя в инстаграме видео из того же отеля. Рэпер рассуждал о жертвоприношении. Ещё раньше он выложил видео, в котором удалил полностью готовый новый альбом. Телеграм-канал «112» разместил ролик, как якобы повешение рэп-артиста было организовано. Хаски вывесили за балкон на альпинистском снаряжении, он провисел там около часа. Его приятель следил за безопасностью и держал канат. Поклонники артиста оценили розыгрыш и предположили, что так рэпер вероятно хочет пропиарить новый альбом и тур. Из полиции рэпера позже отпустили. Хаски и его приятель ограничились объяснительными. Рэп-артисту 25 лет, он выпустил 2 альбома. Последний – Любимые песни (воображаемых) людей вышел в прошлом году.