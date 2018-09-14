Северная и Южная Кореи сегодня откроют совместный офис оперативной связи между двумя странами

Он появится в приграничном городе Кэсон. Подробности церемонии открытия совместного офиса связи между КНДР и Южной Кореей не раскрываются. Агентство «Йонхап» сообщило лишь, что Сеул направит в Кэсон от 50 до 100 человек. Всего же в офисе, по данным южнокорейской разведки, будут работать около 30 человек. Связь будет использоваться для диалога по ядерной проблематике. Открытие пункта связано с соглашениями, достигнутыми на Межкорейском саммите в апреле. Тогда лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чже Ин и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом офис связи между Севером и Югом должен был открыться еще в середине августа. Об этом, в частности, ранее говорили в Сеуле. Однако по инициативе Южной Кореи церемония была отложена. Ряд экспертов полагали, что это произошло из-за проблем, связанных с санкциями Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. На следующей неделе должен состояться очередной Межкорейский саммит.