Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России и в энергетической сфере
Об этом сказал профильный министр США Рик Пери на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком. Новак утверждает, что Европа нуждается в Российском трубопроводном газе, который является самым надежным и доступным способом обеспечения энергоресурсами.
Комментарии2
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pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 06:18
А Европа что говорит?
ur_sus 14 сентября 2018 | 06:18
//Новак утверждает, что Европа нуждается в Российском трубопроводном газе, который является самым надежным и доступным способом обеспечения энергоресурсами.//
Аха-ха-ха! "Новак утверждает" - вам бы да заткнуться уже и перестать трындеть про то, в чём нуждается Европа. Запасайтесь валежником и "боярышником", зима будет долгой...