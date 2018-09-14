В обшивке корабля «Союз» найдены новые следы от работы дрелью
Специалисты изучили снимки, сделанные космонавтами на МКС. Как сообщает источник ТАСС, кто-то просверлил обшивку бытового отсека насквозь и уперся в противометеоритную защиту. По его словам, сделать это могли либо на этапе окончательной сборки корабля, либо во время контрольных испытаний. Небольшое отверстие стало причиной утечки воздуха на орбитальной станции в конце августа.
Комментарии2
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ur_sus 14 сентября 2018 | 05:21
Версия с "дрелью с полуметровым сверлом"кажется мне маловероятной. Я за версию с "отбойным молотком".
pusto1 14 сентября 2018 | 05:21
Что герметик закончился? Внимательней присмотритесь, может в этом международном сарае комары и мухи плодятся где-то в уголке :)