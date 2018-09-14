Синод РПЦ сегодня соберется на внеочередное заседание
Ожидается, что митрополиты по главе с патриархом Кириллом обсудят украинский вопрос, передает «Интерфакс». Украинская православная церковь, которая сейчас входит в Московский патриархат, может получить независимость. В рамках подготовки к такому шагу неделю назад Константинопольский патриархат направил в Киев двух своих представителей. В Москве пригрозили разрывом отношений с Константинополем.
Комментарии1
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yralez 14 сентября 2018 | 05:21
А где соберутся ?
По месту основной службы или под прикрытием, у Кирилла ?