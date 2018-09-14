Активистку, которая страдает эпилепсией, в Екатеринбурге вернули из больницы в спецприемник

Терапевт только выписал Ирине Норман справку, что ей нужно продолжать лечение. Профильного специалиста – невролога – не было. Об этом сообщили в городском штабе Алексея Навального и предположили, что девушке потребовалась медицинская помощь, потому что в спецприемнике ей не выдавали вовремя лекарства, которые она взяла с собой. Адвоката к Ирине Норман не пустили. В среду суд в Екатеринбурге назначил ей 15 суток административного ареста за воскресную акцию против пенсионной реформы. Сегодня суд рассмотрит жалобу стороны защиты.