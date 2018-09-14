Тереза Мэй расценила интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей как оскорбление со стороны Москвы

По словам британского премьера, это вызов здравому смыслу, передает агентство «Блумберг». Лондон обвинил в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские следователи отметили, что эти имена, вероятно, ненастоящие. Накануне в эфире российского канала RT было показано интервью двух мужчин, которые выдают себя за тех, что попали на камеры видеонаблюдения в Британии. Они утверждают, что не являются сотрудниками ГРУ и были в Солсбери как туристы.