Боец смешанного стиля Джефф Монсон намерен стать депутатом Госдумы
Американский спортсмен сказал это в интервью «Советскому спорту». В конце мая Монсон получил российский паспорт, а в сентябре уже стал депутатом от «Единой России» городской думы подмосковного Красногорска. Для общения с местными жителями Монсону нужен переводчик.
Комментарии4
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y3emen1 14 сентября 2018 | 04:46
ну вот, ещё один спортсмен самопровозгласился. или в депутаты, как и в президенты, избираются?
yralez 14 сентября 2018 | 04:53
Сполна отомстит нам за битую морду.
rexis 14 сентября 2018 | 04:57
самая лучшая новость .Хорошо бы еще он стал спикером вместо Володина
democ 14 сентября 2018 | 05:15
Ну что ж, на "отсидку" в Совет Федерации можно собирать всех бывших президентов других стран мира, и начать можно с преследуемых за коррупцию.