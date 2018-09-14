Апелляционный суд Англии сегодня вынесет решение по вопросу о долге Украины перед Россией
Москва требует от Киева вернуть три миллиарда долларов. Кредит был предоставлен правительству Виктора Януковича после того, как он отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Киеве считают, что Россия навязала долг угрозами. Судебная тяжба может продолжиться либо в Высоком суде Лондона, если решение будет в пользу Украины, либо в Верховном суде Великобритании.
Комментарии1
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ramun 14 сентября 2018 | 04:59
Ну да,а если решение будет в пользу России тяжба продолжаться не будет.
Или ожидаемо не будет решения в пользу России?Или Россия у господина Януковича уже свое получила,тот же камазами бабло вез,когда удирал.