Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми
Они затронут банковский сектор. Как передает РБК, это сообщила представитель Госдепартамента Маниша Сингх на слушаниях в Конгрессей. Обсуждался второй раунд ограничений из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Эти санкции – не единственные, которые могут быть введены. Накануне президент Дональд Трамп подписал указ об автоматической заморозке активов тех лиц и компаний, которых обвинили в причастности к кибератакам. Это связано с ноябрьскими выборами в Конгресс.
Кроме того, пакет жестких мер против России предлагают в Сенате США.
Комментарии7
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kaputvsemu 14 сентября 2018 | 04:44
Суровые годы уходят
Болящих коленей страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
astet 14 сентября 2018 | 04:48
kaputvsemu: они будут такими же беспросветными.
Пока Путин не сдохнет.
ramun 14 сентября 2018 | 05:06
astet: Не мечтай.Ваш народ другого такого путина себе найдет,еще похлеще.Вашему народу так нравится.И вашему народу тупо непонятно почему другим так не нравится.
j_partizan 14 сентября 2018 | 04:58
kaputvsemu:
Сами сожрали крючок с наживкой, на котором болтаемся.
Приватизация была ошибкой, ликвидация Советской власти - преступлением и глупостью. Всё остальное - следствие.
j_partizan 14 сентября 2018 | 05:04
kaputvsemu: Они будут тоже трудны.
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Ещё как трудны. Разрушить промышленность легко, а создать и вывести на современный уровень крайне не просто.
Без собственной науки и промышленности государство не может быть свободным.
ppvngavr 14 сентября 2018 | 04:54
О допустимости внесудебных расправ над непримиримыми противниками российского режима читайте в публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491
yralez 14 сентября 2018 | 04:56
Гробовые наши отнимут.......владельцы банков ?