Рынок интернет-пиратства в России неуклонно растет, несмотря на давление со стороны властей

В 2016 году было опубликовано 35 копий фильмов с экранов кинотеатров, в прошлом году – 211, а в текущем – уже 280. Таким образом, почти половина вышедших в прокат в этом году картин была скопирована и размещена в интернете, говорится в отчете компании по расследовании киберпреступлений Group-IB. Эксперты говорят, что пираты стали использовать новые технологии, которые дают возможность быстро наполнять сайты новыми лентами. Доход они получают от рекламы интернет-казино и игровых сайтов.