Жертвами новых санкций против России станут американские компании, заявил посол в США Анатолий Антонов

По его словам, отношения Москвы и Вашингтона достигли беспрецедентно низкого уровня, передает РИА. На слушаниях в Конгрессе представитель Госдепартамента накануне сообщила, что Россия не предоставила необходимых данных по делу об отравлении в британском Солсбери, поэтому санкции будут суровыми. В частности, они могут затронуть банковский сектор.