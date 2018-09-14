Жертвами новых санкций против России станут американские компании, заявил посол в США Анатолий Антонов
По его словам, отношения Москвы и Вашингтона достигли беспрецедентно низкого уровня, передает РИА. На слушаниях в Конгрессе представитель Госдепартамента накануне сообщила, что Россия не предоставила необходимых данных по делу об отравлении в британском Солсбери, поэтому санкции будут суровыми. В частности, они могут затронуть банковский сектор.
Комментарии4
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nikvol 14 сентября 2018 | 03:30
Ну и разорвите уже дипотношения.
hrzn877 14 сентября 2018 | 03:32
Весьма странное заявление. Доля России в финансовом обороте любой американской компании не играет большой роли в общей прибыли. Хорошо, конечно, если продажа идёт гладко на разных рынках, но на Россию не рассчитывает ни одна серьёзная компания, это весьма рискованные вложения с учётом взяток и разного рода проблем, поэтому риски учтены и не влияют на общие финансовые результаты.
Единственный вопрос - зачем г-н Антонов выставляет себя таким глупцом, вроде должен понимать элементарные вещи.
kp6ic 14 сентября 2018 | 03:35
они еще не поняли, что их будут гнобить до победного конца? безумцы...
kondrakr 14 сентября 2018 | 03:46
А то американцы не знали, что санкции приведут к запрету деятельности американских компаний в России? A la guerre comme a la guerre.