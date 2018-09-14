Сотрудники «Фейсбука» стали выявлять дезинформацию на фотографиях и видеороликах
К проверке подключены 27 партнеров в 17 странах, сообщили в руководстве компании.
Власти США полагают, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году, в том числе, через соцсети.
Комментарии1
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ara_1 14 сентября 2018 | 03:05
Министерство Правды в зародыше...
В свое время, Обама пытался провернуть подобный финт с медиа в Штатах. Тогда, и с "той стороны", это не получилось. Посмотрим, как пойдут дела у МордаКниги.