Тереза Мэй расценила интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей как оскорбление со стороны Москвы
По словам британского премьера, это вызов здравому смыслу, передает агентство «Блумберг». Лондон обвинил в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские следователи отметили, что эти имена, вероятно, ненастоящие. Накануне в эфире российского канала RT было показано интервью двух мужчин, которые выдают себя за тех, что попали на камеры видеонаблюдения в Британии. Они утверждают, что не являются сотрудниками ГРУ и были в Солсбери как туристы.
Комментарии4
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idshoohov 14 сентября 2018 | 02:45
Потрясающее совпадение. Они признали, что в качестве туристов были в том месте и в то время, где и когда произошло отравление Скрипалей
tks 14 сентября 2018 | 02:57
idshoohov: На RT было выступление хард-кор-трэш дуэта "Коты Скрипалей"!
tks 14 сентября 2018 | 02:55
Вот интересно, если эти два гру-фитнесс-бизнес-гея действительно имеют паспорта на свои настоящие имена, то почему они эти паспорта не предъявят? А если Симоняниха меня спросит: Вы - Элвис Пресли? И я скажу "Да!", то наверное, мне все поверят? Ну в смысле все зрители eё канала RT, конечно?
rico777 14 сентября 2018 | 03:36
tks: Слушай это интервью внимательнее. Они отказались ей предъявлять загранпаспорта, но показали российские! Об этом она вчера сама сказала.